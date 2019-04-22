Всі розділи
Укр / Рус

Приватбанк запустив нову технологію безконтактної оплати

Понеділок, 22 квітня 2019, 14:20
 

Приватбанк запустив нову технологію оплати покупок смартфонами за QR-кодом через POS-термінали.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті банку.

"Така технологія дозволить оплачувати безконтактно будь-які покупки за допомогою смартфонів, що не підтримують NFC-оплату", - йдеться у повідомленні.

Тепер для оплати покупки можна сканувати смартфоном QR-код, який з’явиться на екрані POS-термінала Приватбанку після введення касиром суми оплати.

Для цього достатньо будь-якого смартфону з додатком Privat24.

Після сканування коду клієнту залишається вибрати в додатку картку та підтвердити оплату.

За даними банку, у першому кварталі 2019 року обсяг безготівкових оплат у мережі еквайрингу банку виріс на 40,5% порівняно з аналогічним періодом 2018 року.

До кінця року банк планує збільшити мережу торгових терміналів до 190 тисяч, причому більшість із них будуть приймати безконтактні платежі.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк технології

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Вже третій суд став на сторону Коломойського у справі Приватбанку 20 квітня 2019, 22:27
У OCCRP сказали, як Коломойський і Боголюбов виводили мільярди з Приватбанку 20 квітня 2019, 13:15
Рішення щодо Приватбанку може вдарити по співпраці з МВФ та ЄБРР – НБУ 20 квітня 2019, 12:09
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!