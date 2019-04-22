Омелян запевняє, що Коломойський не впливатиме на авіаційну галузь

Володимир Омелян

У Міністерстві інфраструктури виключають, що після перемоги на виборах президента Володимира Зеленського олігарх Ігор Коломойський зможе відновити свій монопольний вплив на авіаційну галузь.

Про це в коментарі Громадському повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Я не допускаю, що хтось знову зможе робити свої феодальні володіння у тій чи іншій галузі. Я навпаки передбачаю, що реформи будуть продовжуватися. І я насправді не бачу якихось серйозних ризиків, що хтось набереться нахабства і скаже: "це моє", — повідомив Омелян.

Міністр додав, що наразі підтримує авіаційну компанію Коломойського — "Міжнародні авіалінії України" — через необхідність збереження українських компаній на ринку авіаперевезень.

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Нагадуємо:

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" заснована в 1992 році. До складу флоту входить 45 літаків різних модифікацій.

МАУ виконує понад 1,1 тис регулярних рейсів на тиждень. Базовим є міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Згідно з даними Держреєстру, 100% авіакомпанії прямо або опосередковано контролює кіпрська "Онтобет Промоушинз Лімітед", власники якої не розкриваються.

Одним з кінцевих бенефіціарів компанії є бізнесмен Ігор Коломойський.