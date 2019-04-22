Оточення Порошенка збирається незаконно звести багатоповерхівки у центрі Києва — ЗМІ

Будівля колишнього Київського заводу електротранспорту

Ділянку землі в Печерському районі Києва, яку контролює оточення президента Петра Порошенка, всупереч генплану збираються забудувати житловими та громадськими багатоповерхівками.

Про це повідомляє Слідство.Інфо.

Проект детального плану території оприлюднили 10 квітня на сайті департаменту містобудування та архітектури КМДА.

Та як повідомив експерт із земельних питань Георгій Могильний, проект плану території суперечить закону. Оскільки, відповідно до генплану Києва, територія заводу належить до промислової зони й житлова забудова там заборонена.

Наразі на 7,5 гектарах розміщується нерухомість "Приватного акціонерного товариства "Київський завод електротранспорту". Керівник акціонерного товариства Микола Нечипоренко був помічником Порошенка під час його депутатства.

Кінцевим бенефіціаром підприємства вказаний Валерій Ричек. Він також один з керівників спортивно-оздоровчого комплексу "Монітор", бенефіціарами якого є Петро Порошенко та його бізнес-партнер Ігор Кононенко.

Судячи з графічних матеріалів проекту, ділянку збираються забудувати дев’ятьма житловими будинками та громадськими будівлями висотою від 10 до 31 поверху. Також тут планують звести школу на 990 учнів.

З пояснювальної записки до документа випливає, що саме представники "Київського електротранспортного заводу" в листі-зверненні від 19 лютого 2019 року запропонували змінити функціональне призначення території для подальшої забудови.

"Ділянка заводу не використовується за призначенням і негативно впливає на прилеглу житлову забудову", — йдеться в пояснювальній записці.

За словами Могильного, детальний план території не може суперечити генплану, а внести зміни в головний містобудівний документ досить складно. Тому була вигадана схема, як це обійти.

"Вони беруть промислові зони, "перемальовують" їх під житло й паралельно "перемальовують" проект генплану, щоб колись його затвердити та узаконити тим самим всі незаконні детальні плани територій, які змінювали", — зазначає експерт.

Громадські обговорення проекту детального плану території триватимуть до 10 травня. Відтак його повинна буде затвердити Київська міська рада.