Статки Білла Гейтса перевищили 100 мільярдів доларів

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Статки Білла Гейтса на цьому тижні перевищили позначку 100 млрд доларів.

Про це пише Forbes.

Як зазначається, це сталося завдяки зростанню вартості акцій Microsoft напередодні виходу фінансового звіту (буде опублікований 24 квітня). Гейтс залишається на другому місці в списку найбагатших людей світу.

Згідно з даними Forbes Real-time (оцінює статки найбагатших в режимі реального часу), Гейтс поступається лише засновнику Amazon Джеффу Безосу, статки якого на даний момент оцінюються в 153,2 млрд доларів.

Найбагатшій людині у світі незабаром доведеться "розлучитися" з частиною своїх статків. Безос і його колишня дружина Маккензі зараз завершують розділ майна після розлучення.

На початку квітня пара заявила, що Маккензі Безос отримає чверть частки колишнього чоловіка в Amazon. Зараз вартість такого пакета оцінюється більш ніж в 35 млрд доларів.

Статки Гейтсу принесла технологічна компанія Microsoft, яку він заснував разом з Полом Алленом в 1975 році (Аллен помер в жовтні 2018 року).

Гейтс подбав про диверсифікацію свого портфеля: зараз на акції Microsoft припадає менше 12,5% його статків.

Більшою частиною активів Гейтс володіє через свою інвесткомпанію Cascade Investments. У тому числі часткою в холдинговій компанії Berkshire Hathaway, заснованій його другом Уорреном Баффетом.