Тігіпко очолив Наглядову раду своєї страхової компанії

18 квітня відбулись загальні збори акціонерів страхової компанії Індустріальна, на яких головою наглядової ради був обраний Сергій Тігіпко, який володіє 99% акцій СК.

Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише Liga.net.

Як зазначається в повідомленні, за пропозицією Тігіпка акціонери обрали Олексія Білоногу і Вікторію Зінкевич членами наглядової ради.

СК Індустріальна зареєстрована 19 липня 2004 року та спеціалізується на обов'язковому і добровільному ризиковому страхуванні.

Раніше повідомлялося, що глава правління ТАСкомбанку Сергій Тігіпко залишив свій пост за власним бажанням.