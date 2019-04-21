Тігіпко очолив Наглядову раду своєї страхової компанії
18 квітня відбулись загальні збори акціонерів страхової компанії Індустріальна, на яких головою наглядової ради був обраний Сергій Тігіпко, який володіє 99% акцій СК.
Про це йдеться в повідомленні компанії в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пише Liga.net.
Як зазначається в повідомленні, за пропозицією Тігіпка акціонери обрали Олексія Білоногу і Вікторію Зінкевич членами наглядової ради.
СК Індустріальна зареєстрована 19 липня 2004 року та спеціалізується на обов'язковому і добровільному ризиковому страхуванні.
Раніше повідомлялося, що глава правління ТАСкомбанку Сергій Тігіпко залишив свій пост за власним бажанням.
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