Рішення щодо Приватбанку може вдарити по співпраці з МВФ та ЄБРР – НБУ

Рішення суду щодо незаконності націоналізації Приватбанку ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

Про це повідомляє прес-служба регулятора за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності за участі представників МВФ, Світового банку та ЄБРР.

Учасники засідання констатували, що після схвалення рішення окружним адміністративним судом Києва про неправомірність виведення неплатоспроможного Приватбанку з ринку ситуація залишається спокійною та контрольованою.

"Банк працює у звичайному режимі, повністю і вчасно виконує усі зобов’язання перед клієнтами", - йдеться у повідомленні.

Утім, відповідне рішення суду створює правову невизначеність, а отже, і потенційні ризики для фінансової стабільності в Україні у майбутньому.

"Це рішення суду також ускладнює співпрацю із міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та ЄБРР, а також захист інтересів держави у судових процесах в інших юрисдикціях щодо відшкодування збитків, завданих колишніми власниками Приватбанку", - повідомляє прес-служба.

18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", яка була проведена у грудні 2016 року.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

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