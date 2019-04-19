МВФ ретельно відстежуватиме хід справи Приватбанку

У МВФ заявили, що міжнародні партнери України ретельно відстежуватимуть події, пов'язані зі справою Приватбанку.

Про це заявив постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман, повідомляється у прес-релізі МВФ.

"У 2016 році міжнародні партнери України підтримали рішення уряду та Національного Банку України (НБУ) націоналізувати Приватбанк, оскільки це був єдиний ефективний засіб захистити вкладників банку – українських фізичних і юридичних осіб – і стабільність фінансової системи", - йдеться у заяві.

"І хоча це рішення потребувало 160 мільярдів гривень українських платників податків на відновлення платоспроможності банку, воно забезпечило життєздатність Приватбанку на довгу перспективу, врятувало кошти мільйонів українських громадян і зміцнило економічне самопочуття країни", - наголосив Люнгман.

"З огляду на такі результати, ми вітаємо реформу корпоративного врядування Приватбанку, що її очолює незалежна Наглядова Рада, і трансформацію бізнес-моделі банку, що вже позитивно позначилася на показниках та стійкості банківської систему в цілому", - заявив представник МВФ.

"Ми продовжуємо підтримувати зусилля НБУ з реформування фінансового сектору України, включно із запровадженням принципів пруденційного корпоративного врядування, так само як і зусилля Міністерства фінансів, спрямовані на реформування корпоративного врядування у державних банках", - підкреслив Люнгман.

"Важливо, щоби влада продовжувала свої зусилля щодо відшкодування втрат колишніми власниками та пов’язаними особами проблемних банків", - йдеться у заяві.

18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку", яка була проведена у грудні 2016 року.

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