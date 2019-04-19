Смолій розповів, чим може обернутись повернення Приватбанку Коломойському

Стоп-кадр трансляції засідання РНБО

Повернення Приватбанку колишнім його власникам може суттєво вплинути на темпи інфляції та стабільність валютного ринку.

Про це під час наради РНБО з приводу ситуації з Приватбанком сказав голова Національного банку Яків Смолій, повідомляє "Укрінформ".

"Повернення банку колишнім власникам неможливе, однак якщо банк повернеться (до колишніх власників - ред.) це загрожує тим, що Фонду гарантування доведеться виплатити вкладникам близько 100 млрд гривень", - повідомив голова НБУ.

"Це будуть емісійні кошти, вони можуть суттєво вплинути на інфляцію. Також ми не можемо прогнозувати, як це вплине на курс. Та тонка грань стабільності, яка може бути порушена будь-якими рішеннями судів чи іншими органами влади може вплинути на стабільність банківської системи",- сказав Смолій.

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Ігор Коломойський: Я вважаю, що Порошенко – моя маріонетка

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.