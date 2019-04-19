Єврооблігації України впали на новинах про Приватбанк і санкції РФ

Єврооблігації України у четвер впали на новинах про рішення визнати незаконною націоналізацію Приватбанку і введення Росією нових торгових санкцій.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили учасники ринку.

Як наголошується, падіння єврооблігацій-2027 стало максимальним з лютого цього року, в результаті чого їх прибутковість зросла на 0,24 процентних пункту (п.п.) - до 8,6% річних.

Котирування єврооблігацій з погашенням в 2023-2026 роках і в 2032 році знизилися на 1-1,3%, а їх прибутковість зросла на 0,18-0,29 п.п. - до 8,2-8,55% річних.

Папери з погашенням в 2021 році просіли в ціні на 0,6%, а в 2022 році - на 0,83%, що призвело до збільшення їх поточної прибутковості на 0,28 п.п. - відповідно до 7,65% і майже до 8% річних.

Крім того на 0,6% подешевшали і ВВП-варранти України, які зараз котируються за ціною близько 65,85% від номіналу.

Як повідомлялося, власники єврооблігацій позитивно оцінили результати першого туру президентських виборів 31 березня.

За минулий після цього період прибутковість українських єврооблігацій знизилася в середньому на 0,4-0,8 п.п., а ВВП-варранти подорожчали на 3,5%.

Крім того за період між першим і другим туром нерезиденти збільшили вкладення в українські внутрішні держоблігації (ОВДП) на 10,6 млрд гривень, або на 52%.

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