Всі розділи
Укр / Рус

Порошенко скликав нараду РНБО через рішення суду щодо Приватбанку

Четвер, 18 квітня 2019, 21:30

Президент Петро Порошенко заявив, що скликав нараду в РНБО через рішення суду, який задовольнив позов олігарха Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Про це він написав у Twitter.

"Скликав нараду в РНБО щодо ризиків та загроз у зв'язку з ситуацією, що склалася з Приватбанком. Початок о 21.00", - повідомив Порошенко.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

Читайте також Фокус на Приватбанк. Чи поверне Зеленський Коломойському банк після виборів

Ігор Коломойський: Мені не потрібен "Приват", але нехай повернуть 2 мільярди доларів

Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

РНБО Приватбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нацбанк звернеться до РНБО та Кабміну через скасування націоналізації "Приватбанку" 18 квітня 2019, 13:55
Можлива катастрофа: у чому економічні виклики для майбутнього президента 17 квітня 2019, 15:36
Власник "Хортиці" Черняк заявляє про тиск на бізнес 4 квітня 2019, 13:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!