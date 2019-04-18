Коломойський про причину націоналізації Приватбанку: Порошенко хотів "1+1"

Ігор Коломойський розповів, у чому була вигода Петра Порошенко при націоналізації Приватбанку.

Про це він повідомив в інтерв'ю ЕП.

"Це довга історія. Гонтарева і Рожкова (Валерія Гонтарєва очолювала НБУ на момент націоналізації Приватбанку, і Катерина Рожкова - заступник голови НБУ - ЕП) доповіли йому, що в заставах Приватбанку є акції "1+1 Продакшн", - стверджує Коломойський.

За його словами, до цього Порошенко з 2015 року вів тривалі переговори з Ігорем Суркісом про те, щоб купити у нього 25% акцій телеканалу, і був готовий заплатити близько 200 млн доларів.

Коломойський стверджує, що Гонтарева запропонувала "забрати Приватбанк", що дозволило б Порошенку отримати блокуючий пакет.

"Але "1+1 Продакшн"- це не компанія, на якій ліцензія, а яка просто робить контент. Це звичайна продюсерська компанія. Його неправильно інформували, він - дурень - не розібрався", - сказав Коломойський.

"У 2016 році він нічого не отримав. Коли розібралися, що це не те, за чим вони йшли, то Порошенко так кричав на Гонтареву, що викликали швидку допомогу. Він кидався на неї всім, що у неї на столі було і обзивав останніми словами...", - розповів Коломойський.

"Порошенка обдурили. Замість того, щоб нормально купити у Суркісів пакет акцій, він у блуд вліз", - резюмував олігарх.

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18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

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Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Економічна правда