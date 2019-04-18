Виробник безпілотників може втратити понад 21 га землі через недбалість

Неналежне оформлення прав постійного користування на 21,2 Га землі в столиці Відкритого акціонерного товариства "Меридіан" ім. С.П. Корольова, 50%+1 акцій якого належить державі в особі концерну "Укроборонпром", створило ризики заволодіння землею сторонніми особами.

Про це йдеться в звіті Держаудитслужби, який проаналізував проект "Марлін".

Аналогічна ситуація з не оформленням прав власності на 49 об’єктів нерухомості загальною площею 61,4 тис кв.м.

Натомість у своїх запереченнях аудиторам, представники ВАТ "Меридіан" зазначили, що оформити нерухомість та землю в Києві завадили "об’єктивні обставини" та колізії законодавства.

Також аудитори зазначають, що виробництво товариства повністю залежить від державного оборонного замовлення. За підрахунками фахівців, на прикладі 2017 року, якби менеджмент "Мередіану" зумів знайти приватних покупців на безпілотні авіаційні комплекси та іншу виготовлену техніку, то був би забезпечений додатковий дохід у сумі до 60 млн грн. При цьому менеджмент ВАТ визнає, що за відсутності щорічних замовлень від держави існує ймовірність втрати науково-технічного потенціалу.

В концерні "Укроборонпром" відповіли, що лише управляють корпоративними правами держави щодо ВАТ "Меридіан". А менеджмент товариством здійснюють незалежні виконавчі органи. Тому в концерні відмовилися коментувати питання навколо неоформлення землі та нерухомості.

40% акцій ВАТ "Меридіан" належить приватній фірмі ТОВ "Меридіан Союз", яку контролює відомий бізнесмен Вадим Гриб. Останній вважається креатурою Валерія Хорошковського, під керівництвом якого в 2010 року влаштувався в Службу безпеки України.

ВАТ "Меридіан" ім. С.П. Корольова входить в перелік стратегічних підприємств України. Відоме виробництвом безпілотних авіаційних комплексів Spectator для ЗСУ.

Нагадаємо, ідентичну проблему з землею аудитори зафіксували на київському бронетанковому заводі, який може втратити площу 47,1 Га у межах Києва.

Нагадуємо:

Аудит всього концерну "Укроборонпром" продемонстрував, що майже половина підприємств – неефективні.

У НАБУ повідомили, що розслідують 22 кримінальних провадження щодо можливих зловживань службовцями підприємств, які входять до ДК "Укроборонпром".

Економічна правда