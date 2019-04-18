У суді пояснили, чому позов Коломойського розглядався у закритому режимі
Окружний адміністративний суд Києва розглядав позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку у закритому режимі з метою збереження банківської таємниці.
Про це повідомив представник Окружного адміністративного суду Києва на брифінгу.
"Так відбувається згідно з законом, в даному випадку - для збереження банківської таємниці. Це є стандартною процедурою. Такі клопотання заявляються Національним банком України з метою збереження банківської таємниці", - заявив представник суду.
За його словами, суд прийняв вступну та резолютивну частини рішення.
"На даний час до судового реєстру вноситься повний текст судового рішення", - сказав речник, зазначивши, що це займе 2-3 дні.
Він наголосив, що із текстом не можна ознайомитися, тому що доступ до нього закрито за тією ж причиною - закритий режим розгляду.
Інформацію про обставини судового процесу можна дізнатися від його учасників, зазначив представник суду.
18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.
Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.
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Нагадуємо:
У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".
Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.
У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.
Економічна правда
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