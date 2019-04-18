Гройсман про Приватбанк: рішення має бути оскаржене

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман впевнений, що рішення про визнання націоналізації Приватбанку незаконною буде оскаржене.

Про це він заявив під час робочого візиту до Маріуполя, повідомляє прес-служба.

"Рішення поки не вступило в законну силу, але воно має бути оскаржене відповідно до процедур. НБУ та МІнфін впевнені у своїй позиції", - заявив він.

За словами Гройсмана, йдеться про збереження коштів вкладників та державних ресурсів.

"Рішення РНБО, свого часу (рішення РНБО про націоналізацію Приватбанку в грудні 2016 року – ЕП) було ухвалене, щоб врятувати банк і забезпечити гарантії для вкладників банку. Це було зроблено", - зазначив прем'єр.

"Банк працює стабільно. Я не хочу політизувати це питання. Буде рішення суду, і буде оскарження. Без політики – мене цікавить одне – захист інтересів українцв і збереження ресурсів держави", - додав він.

Раніше Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

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Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Економічна правда