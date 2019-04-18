У Приватбанку розповіли, в якому випадку банк може змінити власника

Єдиний спосіб зміни власника Приватбанку – це продаж міжнародному інвестору з відмінною репутацією.

Про це заявив голова Наглядової ради банку Енгін Акчакоча у своїй колонці для видання "Дзеркало тижня".

"Незалежно від того, хто переможе в цих президентських перегонах, Приватбанк не зупиниться у своєму прагненні досягти справедливості", – наголосив він.

"Один із головних пріоритетів наглядової ради полягає в тому, щоб повернути майже 160 млрд грн., якими змучена війною держава докапіталізувала банк перед лицем краху економіки", – додав Акчакоча.

Він також підкреслив, що банк послідовно та наполегливо відстоює позиції в судах.

"Ми не заплющуємо очі та не спускаємо на гальмах важливі питання, і не миримося з "телефонним" правом", –підкреслив голова Наглядової ради банку.

За його словами, по-перше, слід максимізувати ринкову вартість банку та вигідно продати його надійному інвестору до 2022 року.

"Єдиний спосіб зміни власника банку – продаж його міжнародному інвестору з відмінною репутацією. По-друге, не менш важливо повернути гроші, виведені з банку колишніми власниками", – наголосив Акчакоча.

Як він зазначає, два роки банк виступає проти колишніх акціонерів в українських та міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких сягає мільярдів доларів США.

"Масштаби битви дійсно епічні. Нині нараховується понад 1000 судових проваджень в Україні та світі. Це довгий та складний процес, за яким пильно стежить міжнародна спільнота та громадянське суспільство в Україні", - написав топ-менеджер.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

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Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,4 мільярда гривень.

У вересні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва підтвердив правомірність прийнятого Нацбанком рішення про віднесення "Приватбанку" до категорії неплатоспроможних, відхиливши позов клієнта банку.

Економічна правда