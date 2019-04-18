Нацбанк звернеться до РНБО та Кабміну через скасування націоналізації "Приватбанку"

Національний банк готується до подачі апеляційної скарги на рішення суду, яким скасовано рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Нацбанку.

"Рішення суду не вступило в законну силу і буде оскаржене Національним банком. Ми продовжимо доводити законність дій і прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції", - сказав начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту центробанку Віктор Григорчук.

"В черговий раз звертаємо увагу: породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", - підкреслив Григорчук.

У Нацбанку також зазначили, що НБУ запропонує Раді з фінансової стабільності звернутися до Ради національної безпеки і оборони та Кабінету міністрів щодо подібних судових практик, які "завдають шкоди міжнародному іміджу України".

Як зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, міжнародні партнери України неодноразово наголошували на тому, що націоналізація "Приватбанку" була важливим кроком для забезпечення фінансової стабільності.

"Рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" за участю держави приймалося відповідно до норм чинного законодавства, було підтримано РНБО і урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Законність рішень очевидна, і зворотна процедура в цьому питанні неможлива, оскільки для цього немає ні правових, ні економічних підстав", - сказала вона.

Рожкова також додала, що після виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави банк повністю перейшов на ринкову бізнес-модель і наразі є найприбутковішим банком країни.

НБУ нагадує, що рішення про визнання "Приватбанку" в грудні 2016 року неплатоспроможним і його подальше виведення з ринку за участю держави грунтувалося на зменшенні розміру регулятивного капіталу до від'ємного значення.

Брак в капіталі банку був виявлений ​​за результатами стрес-тестування і підтверджений результатами інспекційної перевірки та незалежної міжнародно визнаною аудиторською компанією.

Оскільки колишні акціонери банку не виконали взяті на себе зобов'язання щодо фінансового оздоровлення фінустанови, про що вони особисто запевняли в своєму письмовому зверненні, НБУ визнав "Приватбанк" неплатоспроможним і звернувся до уряду з пропозицією отримати права власності на акції банку.