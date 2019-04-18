Хто відвідував Коломойського "в еміграції" — розслідування

Сергій Льовочкін, Едуард Ставицький, Павло Фукс і Віталій Хомутинник відвідували олігарха Ігоря Коломойського в ізраїльському місті Герцлія.

Про це йдеться в розслідуванні програми "Схеми".

Екс-голова Адміністрації президента Віктора Януковича Сергій Льовочкін відвідував Коломойського в місті Герцлія в лютому 2019 року. Зазначається, що в березні 2019 року Льовочкін відвідував Адміністрацію президента Порошенка в Києві на вулиці Банковій.

Журналісти нагадують, що рік тому до Коломойського в Женеву приїхав колишній глава Адміністрації президента Борис Ложкін.

За їхніми даними, Ложкін від імені Порошенка пропонував Коломойському вирішити питання по "Приватбанку" в обмін на підтримку президента.

5 квітня 2019 року офіс Коломойського в Ізраїлі відвідував гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко. "1+1" є головним телевізійним майданчиком для проектів кандидата в президенти України Володимира Зеленського.

Також Коломойського в Ізраїлі відвідували Тимур Міндіч, бізнес-партнер Зеленського, і Михайло Кіперман - бізнесмен з групи "Приват". Цікаво, що сам Зеленський нещодавно приїхав здавати аналізи на автомобілі, який зареєстрований на Міндіча.

На набережній біля офісу Коломойського в Герцлії був помічений колишній міністр часів Віктора Януковича Едуард Ставицький. Він втік з України після Євромайдану і отримав ізраїльський паспорт на ім'я Натана Розенберга.

Також офіс Коломойського відвідували нардепи групи "Відродження" Андрій Шипко та Віталій Хомутинник, а також головний бізнес-партнер Геннадій Боголюбов.

Герцлію також відвідував бізнесмен Павло Фукс. До Фукса перейшла скандально відома компанія Едуарда Ставицького "Голден Деррік".

Крім того, Коломойського в Герцлії відвідав мер Харкова Геннадій Кернес з метою "попити кави", заявив журналістам сам Коломойський.

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