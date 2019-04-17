Deutsche Bank загрожують штрафи за відмивання російських грошей — ЗМІ

Найбільший банк Німеччини Deutsche Bank AG очікує штрафів, судових позовів та ймовірного переслідування вищого керівництва за його роль у схемі відмивання коштів російських клієнтів на суму до 20 мільярдів доларів.

Про це пише газета The Guardian з посиланням на внутрішній звіт банку, повідомляє "Європейська правда".

Банк визнає високий ризик того, що регулятори в США та Британії застосують "значні дисциплінарні заходи" проти нього. Deutsche Bank визнає також, що скандал завдав шкоди його "глобальному бренду" і, ймовірно, спричинить відтік клієнтів, втрату довіри інвесторів і зниження його ринкової вартості.

Deutsche Bank був втягнутий у величезну схему з відмивання грошей, що отримала назву "глобальна пральня". Російський криміналітет зі зв’язками з Кремлем і ФСБ використовував схему між 2010 і 2014 роками для переміщення грошей у західну фінансову систему. Оборот коштів за цією схемою міг становити 80 млрд дол, вважають слідчі.

В січні 2017 року банк оштрафували в США на 425 млн дол за схему "дзеркальних угод" з російськими акціями. В результаті цих операцій в 2011-2015 роках з Росії були виведені близько 10 млрд дол. Британська влада оштрафувала банк у тій самій справі на 163 млн фунтів (213 млн дол).

Також Deutsche Bank може бути причетний до скандалу за участю Danske Bank, який звинувачують в обробці підозрілих транзакцій на мільярди доларів через естонський підрозділ.

Європейська правда