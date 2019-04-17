Порошенко: Президент не впливає на тарифи. Але вони не зростуть

Президент Петро Порошенко заявив, що був би радий знизити тарифи, але це не в компетенції глави держави.

Про це він сказав на зустрічі з представниками ініціативи "Виборча Рада UA" та коаліції громадських організацій "Реанімаційний пакет реформ" у відповідь на запитання про тарифи.

"Я відповім на "провокацію" абсолютно чітко: я разом із українським народом вимагаю зниження тарифів – тим більше, що від президента це аж ніяк не залежить. Ну, якщо народ хоче – треба це робити", – сказав Порошенко, сміючись.

"А тепер серйозна відповідь. Зараз для цього ринок – не президент, не прем’єр, не НАК "Нафтогаз", а ринок – створив необхідні умови, бо і спотові контракти, і контракти на хабах у Європі дозволяють нам точно не підвищувати в травні тарифи", – додав він

Порошенко нагадав: "Нас лякали:тим, що в травні тариф буде 10, 11, 12 – побачите! От побачите, не буде. А вони брехали".

"На сьогодні уряд готовий, але я не хочу забирати ні хліб, ні роботу уряду. Вони самі мають повідомляти і приємні речі. Хоча мені напередодні виборів сказати б: це я зробив… Це не так", – заявив чинний президент.

Порошенко додав, що призначення чи відставка Андрія Коболєва з керівної посади НАК "Нафтогаз" – це не компетенція президента.

"Я почув, що є пропозиція перерахувати тарифи. Уряд – власник НАК "Нафтогаз", уряд затверджує фінансовий план. Працює там рада незалежних директорів, із якими уряд знаходить компроміс. І я був дуже щасливий, що якщо ціни дешевші на зовнішніх ринках, українці мають платити менше", – заявив він

"Це не входить у протиріччя з моєю стратегією не бути популістом, бо є абсолютно чітке обґрунтування", – наголосив Порошенко.

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Нагадаємо:

39,1% українців, опитаних у квітні Київським міжнародним інститутом соціології, вважають, що у перші 100 днів роботи новий президент повинен знизити тарифи на комунальні послуги. Цю потребу респонденти озвучували найчастіше.

До першого туру виборів президента, який пройшов 31 березня, тема високих тарифів була "коником" кандидатів Юлії Тимошенко й Олега Ляшка.

Шоумен Володимир Зеленський у лютому теж зачепив тему тарифів на комуналку, обговоривши її з експертами.