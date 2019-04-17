ДБР домоглося проведення експертиз у справі Гладковського-молодшого

Ігор Гладковський скріншот відео

Печерський райсуд м. Києва призначив комплексну судову товарознавчу та економічну експертизи за клопотанням слідчих Державного бюро розслідувань в кримінальній справі, яка була відкрита після журналістського розслідування BIhus.Info про ймовірну бездіяльність детективів НАБУ щодо корупції на підприємствах концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє проект "Марлін" з посиланням на судові матеріали.

Перед експертами поставили наступні питання:

- Яка ринкова вартість виробів 1Г-42 (прицілів-далекомірів), поставлених на Харківський бронетанковий завод приватними фірмами ТОВ "Спецбудпостачання", ТОВ"Сістемінжинірінгменеджмент", ТОВ "Укртехмед", ТОВ "Делюкс ЛТД", ТОВ "Оптимумспецдеталь"?

- Чи підтверджуються документально висновки ревізії Харківського бронетанкового заводу за період по 2016 рік щодо нанесення збитків Міністерству оборони України в сумі 14,2 мільйонів гривень?

Слідчі ДБР перевіряють, що зробили детективи НАБУ з березня 2017 року, коли отримали від військової прокуратури матеріали щодо фінансових порушень на підприємствах концерну "Укроборонпром", до яких причетні так звані "хлопчики": друзі Ігоря Гладковського-молодшого, Віталій Жуков та Андрій Рогоза. Останні для постачання запчастин д військової техніки за завищеними цінами використовували ряд приватних фірм, серед яких ТОВ "Оптимумспецдеталь".

Також ДБР перевіряє, чи вжили заходів детективи НАБУ, коли ще в серпні 2016 року отримали результати ревізії Харківського бронетанкового заводу щодо нанесення збитків Міністерству оборони України.

Виконання експертизи покладено на Київський науково-дослідний інститут судових експертиз.

Більш детально про "хлопчиків" та аферу з далекомірами на Харківському бронетанковому заводі читайте в статті Гліба Канєвського на УП: Не "хлопчиками" єдиними. Чому справа Гладковського – лише верхівка айсберга

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Нагадаємо:

25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. У розслідуванні фігурував син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський.

За даними журналістів, 22-річний Гладковський-молодший разом із партнерами організував постачання контрабандних російських деталей для військової техніки, за які держпідприємства переплачували у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво "Укроборонпрому" знало про оборудки і давало на них згоду.

4 березня журналісти оприлюднили ще одну серію розслідування. У ній стверджувалося, що Олег Гладковський особисто щонайменше один раз отримував "відкат" з розкрадання в оборонному комплексі у розмірі 30 тисяч доларів.

4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.

6 березня президент Петро Порошенко заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудит і комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".

Дані системи закупівель "Prozorro", за інформацією "Наших грошей", свідчать, що тендер про міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром", який пообіцяв ініціювати Петро Порошенко, був оголошений ще в 2017 році.

Згодом видання "Bihus.info" заявило, що усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.

Олег Гладковський разом із Ігорем Кононенком є найближчими партнерами президента і керують бізнесом Порошенка після його обрання.

Економічна правда