Євро може повернутися до зростання завдяки відновленню економіки Європи — ЗМІ
Стагнація єдиної європейської валюти може закінчитися у зв'язку з появою ознак відновлення економічного зростання в Європі.
Про це пише Bloomberg.
За оцінкою UBS Group AG і Morgan Stanley, пожвавлення економіки Європи в поєднанні з оптимізмом щодо торгівлі Китаю в найближчі місяці підштовхнуть євро на понад 4 відсотки вгору.
Євро знижується до долара в цьому році і в останні місяці торгується в діапазоні 1,12-1,14 долара на побоюваннях з приводу рецесії в Німеччині та "голубиного" розвороту Європейського центробанку.
Це поставило під сумнів прогнози аналітиків, які передбачали на початку року зміцнення єдиної валюти в умовах відмови регулятора від стимулів кризової ери.
"Ми визнаємо "голубиний" настрій ЄЦБ, але вважаємо за краще вважати зростання в Європі і в світі більш перспективним і "бичачим" драйвером зростання євро", - сказав керівник відділу стратегії UBS по валютах і ставках Темос Фіотакіс.
Він вважає, що поліпшення статистичних даних регіону, зокрема роздрібних продажів і промислового виробництва, затьмарює стриману риторику президента ЄЦБ Маріо Драгі.
За прогнозами швейцарського банку, в найближчі місяці валюта подорожчає до 1,18 долара, а потім завершить рік на позначці в 1,2 долара.
"Оптимізм щодо зростання в інших країнах світу повинен послабити долар і допомогти євро", - зазначає стратег Morgan Stanley Ханс Редекер, додавши, що американський банк також орієнтується на 1,18 долара - рівень, якого єдина валюта востаннє досягала у вересні 2018 року.
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