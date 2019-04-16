Офіційний курс: гривня подешевшала

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 16 квітня на рівні 26,81 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,33 гривні (на 16 квітня – 30,24 гривні).

Нагадуємо:

15 квітня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,73 - 26,78 гривні за долар.

15 квітня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,71 - 26,74 гривні за долар.

Економічна правда