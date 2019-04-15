Злітну смугу Одеського аеропорту добудують до кінця року

Злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту "Одеса" довжиною 2800 метрів буде збудовано і оснащено відповідною технікою до кінця 2019 року.

Про це розповіла виконувач генерального директора комунального підприємства "Міжнародний аеропорт Одеса" Ольга Макогонюк 15 квітня на нараді в Одеській міськраді, відповідаючи на депутатський запит, передає Укрінформ.

Передбачений проектом комплект обладнання для ЗПС закуплено, і його розпочнуть встановлювати, як тільки буде суха погода.

"Компанія "Автомагістраль-Південь" відновила після зимового періоду спорудження злітно-посадкової смуги. Сподіваємось, що до кінця року, згідно з графіком, будівництво завершимо, включно з монтажем обладнання, яке вже закуплено", - зазначила Макогонюк.

За її словами, обсяги капіталовкладень у проект складають "орієнтовно 500-600 мільйонів гривень".

Варто зазначити, що наразі будівельники вже проклали більшу половину ЗПС - півтори тисячі метрів із запланованих 2800 метрів. Зараз тривають бетонні та земляні роботи.

Фахівці компанії "Автомагістраль-Південь" вважають, що злітно-посадкова смуга Одеського аеропорту буде навіть міцнішою, ніж та, яку спорудили в Стамбулі. Оскільки в турецькому аеропорту ставку зробили на швидкість будівництва з використанням асфальтобетону, а одеським проектом передбачене покриття смуги більш довговічного типу – бетонне.

18 липня 2018 року на будівництво ЗПС міжнародного аеропорту "Одеса" уряд спрямував 253 мільйони гривень. Введення в експлуатацію нової ЗПС дозволить приймати більш важкі типи повітряних суден, включаючи Boeing-767, що сприятиме збільшенню пасажиропотоку вдвічі.

Також у рамках проекту планується встановити світлосигнальне, радіонавігаційне та метеорологічне обладнання для сертифікованого заходу на посадку по категорії III (ІКАО) (існуюча смуга сертифікована по категорії І (ІКАО).