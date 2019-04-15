Всі розділи
Укр / Рус

У Європі палять вогнища, щоб захистити виноградники від заморозків

Понеділок, 15 квітня 2019, 14:30

Щоб захистити виноградники від заморозків, які охопили цими днями Європу, французькі та англійські винороби розпалили тисячі вогнищ на своїх виноградниках.

Про це із посиланням на Facebook-сторінку Severe Weather Europe повідомляє видання Landlord.

Зокрема, на сторінці спільноти розміщено фотографію, зроблену в ніч із 13 на 14 квітня, на якій зображено французький муніципалітет на сході країни Арбуа, департамент Жура.

 

Також ресурс опублікував фото із Великобританії, де тієї ж ночі палили вогнища на англійських виноградних угіддях.

 

Нагадаємо, що суворі погодні умови зберігаються в Європі і в понеділок, 15 квітня.

Також нагадаємо, що у 2017 році наслідком травневого пониження температури повітря в Україні стало скорочення урожаю ягід, фруктів та винограду на майже на третину.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Франція Британія агросектор

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Тихий шепіт вітру економічних змін 15 квітня 2019, 05:07
SkyUp запустить прямий авіарейс Харків-Париж 12 квітня 2019, 14:44
МАУ запустить авіарейси Київ-Ніцца 11 квітня 2019, 20:13
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті