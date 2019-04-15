У Європі палять вогнища, щоб захистити виноградники від заморозків

Щоб захистити виноградники від заморозків, які охопили цими днями Європу, французькі та англійські винороби розпалили тисячі вогнищ на своїх виноградниках.

Про це із посиланням на Facebook-сторінку Severe Weather Europe повідомляє видання Landlord.

Зокрема, на сторінці спільноти розміщено фотографію, зроблену в ніч із 13 на 14 квітня, на якій зображено французький муніципалітет на сході країни Арбуа, департамент Жура.

Також ресурс опублікував фото із Великобританії, де тієї ж ночі палили вогнища на англійських виноградних угіддях.

Нагадаємо, що суворі погодні умови зберігаються в Європі і в понеділок, 15 квітня.

Також нагадаємо, що у 2017 році наслідком травневого пониження температури повітря в Україні стало скорочення урожаю ягід, фруктів та винограду на майже на третину.