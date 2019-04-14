Найбільший у світі літак вперше піднявся в повітря

Величезний літак з шістьма двигунами і двома фюзеляжами здійснив перший тестовий політ над пустелею Мохаве в Каліфорнії.

Про це пише ВВС.

Розмах крила літака, створеного компанією Stratolaunch Systems Model 351, становить близько 117 метрів, довжина - 53 метри, висота - близько 15 метрів.

Максимальна злітна маса - близько 590 тонн, вага пустого літака - 226 тонн. Це перетворює Stratolaunch на найбільший літак у світі.

Stratolaunch призначений для виведення на орбіту космічних апаратів. За задумом, ракета-носій кріпиться на майданчику між двома фюзеляжами.

У 2011 році один зі співзасновників компанії Microsoft Пол Аллен оголосив про намір збудувати безпілотний літак для польотів у космос і доставлення вантажів на орбіту.

Партнером Аллена став відомий американський конструктор аерокосмічної техніки Берт Рутан. Його компанія Scaled Composites займалась безпосереднім створенням літака, а Stratolaunch виступала як замовник.

Вже тоді Аллен мав намір створити найбільший літак у світі і казав, що розмах його крила має складати принаймні 117 метрів.

"У часи моєї молодості американська космічна програма була символом надії, - сказав Аллен журналістам під час прес-конференції в Сіетлі. - Для мене це захоплення космосом нікуди не зникло. Я завжди мріяв про те, чого можна досягти".

Будували Stratolaunch у пустелі Мохаве. У травні 2017 року літак вперше викотили з ангара для проведення наземних тестів, але до першого польоту залишалося ще майже два роки.

Голова компанії Джин Флойд у п'ятницю сказав, що залишився задоволений тестовим польотом Stratolaunch.

"Цей політ допоміг нам просунутися ближче до створення гнучкої альтернативи наземним запускам", - сказав він.

Під час польоту, який тривав дві з половиною години, величезний літак розвинув швидкість 304 кілометри на годину, піднявся на 5 кілометрів і виконав серію маневрів.

Український літак АН-225 "Мрія" має розмах крила 88 метрів, його довжина становить 84 метри, вага – 285 тонн.