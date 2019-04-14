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Українці вже можуть подорожувати до Таїланду без віз

Неділя, 14 квітня 2019, 12:07

З 14 квітня громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.

"Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів", - зазначили у відомстві.

Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі.

У Департаменті МЗС нагадали, що подорожуючі мають дотримуватися законодавства іноземної держави під час перебування на її території та мають бути застраховані.

 

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