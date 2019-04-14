Українці вже можуть подорожувати до Таїланду без віз
З 14 квітня громадяни України можуть подорожувати до Королівства Таїланд з туристичною метою без віз.
Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України.
"Для поїздки потрібно мати закордонний паспорт (біометричний або небіометричний), строк безвізового перебування – до 30 днів", - зазначили у відомстві.
Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі.
У Департаменті МЗС нагадали, що подорожуючі мають дотримуватися законодавства іноземної держави під час перебування на її території та мають бути застраховані.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua