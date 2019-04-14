"Укртрансгаз" купив обладнання і софту для захисту мереж на 89 мільйонів

АТ "Укртрансгаз" 18 березня за результатами тендеру замовило ТОВ "Інтрасистемс" телекомунікаційну систему за 88,86 млн гривень.

Про це повідомляється у системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

До 17 квітня в апарат управління "Укртрансгазу" в Боярці поставлять апаратно-програмний комплекс захисту мереж від сучасних мережевих загроз Cisco Firepower.

Гарантійний строк становить рік після введення дію та півтора року після поставки. Переможна пропозиція всього на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі.

Створена в 2016 році столична "Інтрасистемс" зі статутним капіталом 1,00 млн гривень належить киянці Олесі Венгер, керує нею Андрій Шевченко. Із листопада 2018 року фірма отримала підрядів НАБУ, "Укртрансгазу" і ДП "НЕК "Укренерго" на 90,26 млн гривень.

До тендеру не допустили дві фірми. ТОВ "Центр системної інтеграції" надало відгук лише до одного з двох аналогічних договорів, а банківська гарантія ТОВ "АйТі-Солюшнс" не містила вказівки на непередаваність та неможливість переуступлення зобов’язань по банківській гарантії без попередньої згоди зі сторони банку-гаранта.

ТОВ "Спеціальні системи" вимагало внести низку змін у технічні вимоги, щоб розширити коло виробників.

Зокрема йшлося про вимогу плагінів для популярних groupware рішень (Outlook і Notes), але замовник відмовився, заявивши, що на ринку достатньо виробників, продукти котрих задовольняють таку вимогу – ProofPoint, Cisco, Microsoft та інші.