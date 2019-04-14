Українські банки продовжують закривати відділення

У першому кварталі поточного року в Україні закрили 60 банківських відділень.

Про це пише Liga.net із посиланням на дані Національного банку України.

Всього, за даними НБУ, в Україні діють 8 450 банківських відділень.

Лідерами за кількістю закритих відділень є "Ощадбанк" (41), "Альфа-Банк" (12) і "Укрсоцбанк" (10).

За даними Нацбанку, на 1 квітня найбільшою регіональною мережею в Україні володіють "Ощадбанк" (2589), ПриватБанк (2013) і Райффайзен Банк Аваль (502).

У 2018 році українські банки закрили 980 відділень.