Українські банки продовжують закривати відділення
Неділя, 14 квітня 2019, 10:00
У першому кварталі поточного року в Україні закрили 60 банківських відділень.
Про це пише Liga.net із посиланням на дані Національного банку України.
Всього, за даними НБУ, в Україні діють 8 450 банківських відділень.
Лідерами за кількістю закритих відділень є "Ощадбанк" (41), "Альфа-Банк" (12) і "Укрсоцбанк" (10).
За даними Нацбанку, на 1 квітня найбільшою регіональною мережею в Україні володіють "Ощадбанк" (2589), ПриватБанк (2013) і Райффайзен Банк Аваль (502).
У 2018 році українські банки закрили 980 відділень.
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