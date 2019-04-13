Американський нафтогазовий гігант купує конкурента за 33 мільярди доларів

Американська нафтогазова компанія Chevron Corp. досягла угоди про придбання конкуруючої Anadarko Petroleum за 33 млрд доларів.

Про це йдеться в прес-релізі Chevron, передає "Інтерфакс-Україна".

Операція буде оплачена коштами і акціями. За кожен папір Anadarko акціонери отримають 0,3869 акції Chevron і 16,25 долара. З урахуванням боргу Anadarko обсяг операції становитиме близько 50 млрд доларів.

"Придбання Anadarko істотно розширить портфель активів в сфері розвідки та видобутку і зміцнить позиції компанії в сегменті сланцевих, глибоководних і газових родовищ", - наголошується в прес-релізі Chevron.

Угода була одноголосно схвалена радами директорів компаній і може бути закрита в другому півріччі 2019 року. Очікується, що щорічна синергія від злиття становитиме близько 2 млрд доларів.

Після закриття угоди Chevron планує збільшити обсяги викупу акцій з 4 млрд доларів до 5 млрд доларів на рік.

Chevron є другою за капіталізацією нафтогазовою компанією в США, поступаючись за цим показником лише ExxonMobil. У 2018 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 14,82 млрд доларів проти 9,2 млрд доларів роком раніше.