Американський нафтогазовий гігант купує конкурента за 33 мільярди доларів
Американська нафтогазова компанія Chevron Corp. досягла угоди про придбання конкуруючої Anadarko Petroleum за 33 млрд доларів.
Про це йдеться в прес-релізі Chevron, передає "Інтерфакс-Україна".
Операція буде оплачена коштами і акціями. За кожен папір Anadarko акціонери отримають 0,3869 акції Chevron і 16,25 долара. З урахуванням боргу Anadarko обсяг операції становитиме близько 50 млрд доларів.
"Придбання Anadarko істотно розширить портфель активів в сфері розвідки та видобутку і зміцнить позиції компанії в сегменті сланцевих, глибоководних і газових родовищ", - наголошується в прес-релізі Chevron.
Угода була одноголосно схвалена радами директорів компаній і може бути закрита в другому півріччі 2019 року. Очікується, що щорічна синергія від злиття становитиме близько 2 млрд доларів.
Після закриття угоди Chevron планує збільшити обсяги викупу акцій з 4 млрд доларів до 5 млрд доларів на рік.
Chevron є другою за капіталізацією нафтогазовою компанією в США, поступаючись за цим показником лише ExxonMobil. У 2018 році компанія отримала чистий прибуток у розмірі 14,82 млрд доларів проти 9,2 млрд доларів роком раніше.
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