Amazon підслуховує розмови користувачів через колонки Echo

У компанія Amazon.com Inc. прослуховують записи спілкування користувачів із розумними колонками лінійки Echo, щоб поліпшити цифрового помічника Alexa, вбудованого в ці колонки.

Про це із посиланням на співробітників компанії, які працювали над програмою, повідомляє Bloomberg.

"Amazon.com Inc. наймає тисячі людей по всьому світу, щоб допомогти поліпшити цифрового помічника Alexa у своїй лінійці колонок Echo. Команда слухає голосові записи, зроблені в будинках і офісах власників Echo", — зазначається у повідомленні.

Після цього записи транскрибуются, анотуються і повертаються у програмне забезпечення. Це допомагає Alexa краще розуміти людську мову і швидше реагувати на команди користувачів.

Також повідомляється, що співробітники, які підслуховують розмови користувачів, підписують угоду про нерозголошення, що забороняють їм публічно говорити про цю програму.

"Вони працюють по дев'ять годин на день, кожен рецензент аналізує до 1000 звукозаписів у зміну", — говорить джерело.

Наприклад, вони аналізують накопичені голосові дані для певних висловлювань, таких як "Тейлор Свіфт", щоб вказати, що користувач мав на увазі музичного виконавця.

Водночас, коли працівники Amazon чують щось неприємне, вони дотримуються інструкцій компанії, що свідчать, що "втручання Amazon не є їхнім завданням".

У самій же компанії пояснили, що серйозно ставляться до безпеки та конфіденційності особистої інформації своїх клієнтів.

"Ми тільки аннотуємо дуже невелику вибірку голосових записів Alexa, щоб поліпшити якість обслуговування клієнтів", — заявив представник Amazon у своєму електронному повідомленні.

Також у компанії пояснили, що їхні співробітники не мають прямого доступу до інформації, яка може ідентифікувати людину або обліковий запис.

"Вся інформація обробляється з високим ступенем конфіденційності, і ми використовуємо багатофакторную аутентифікацію, щоб обмежити доступ, шифрування послуг і аудит нашого контрольногосередовища для її захисту", — додали в Amazon.

Варто зазначити, що в налаштуваннях конфіденційності Alexa Amazon дає користувачам можливість відключити використання їхніх голосових записів для розробки нових функцій.

Нагадаємо, раніше Bloomberg із посиланням на власні джерела повідомляв, що китайська військова розвідка таємно вбудовувала чіпи-шпигуни в материнські плати, які використовувалися в серверах найбільших американських компаній, зокрема таких як Apple і Amazon.

У відповідь на це керівники компаній Amazon і Super Micro заявили, що Bloomberg опублікувало неправдиву інформацію, і попросили видання відкликати статтю.

Економічна правда