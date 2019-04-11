Samsung представила новий смартфон з камерою, що обертається

Компанія Samsung представила новий смартфон Galaxy A80, головною особливістю якого стала потрійна поворотна камера.

Про це повідомляє Engadget.

Камери висуваються автоматично, коли користувач активує функцію фотозйомки. Якщо обраний режим cелфі, висувна панель повертається. Роздільна здатність основної камери — 48 мегапікселів, ультраширококутної — 8 мегапікселів.

Смартфон Samsung Galaxy A80 отримає AMOLED дисплей діагоналлю 6,7 дюйма і розподільною здатністю 2400х1080 пікселів, 8-ядерний процесор з частотою 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Творці смартфона обіцяють, що завдяки функції оптимізації з використанням штучного інтелекту А80 буде працювати без зарядки довше, ніж інші моделі, а заряджатися швидше.

Galaxy A80 буде доступний в трьох кольорах - золотому, срібному і чорному.

Крім Galaxy A80 творці показали лінійку всіх останніх моделей смартфонів.

Як повідомляє itc.ua, офіційна презентація та старт продажів смартфона Samsung Galaxy A80 очікуються 29 травня.

Його орієнтовна ціна заявлена ​​на рівні 649 євро. Продажі в Україні стартують в червні за ціною 19999 грн.