Фонд гарантування достроково погасив 3,25 мільярда боргу перед Мінфіном

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб втретє здійснив дострокове погашення векселя Міністерству фінансів на суму 3,25 мільярда гривень.

Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

"Протягом 2014-2019 років за цим векселем Фонд сплатив до державного бюджету відсотки на суму 1,79 млрд грн. Загальна сума усіх погашених Фондом векселів на сьогодні становила 7,5 млрд грн та загальна сума сплачених за цими векселями відсотків становила 4 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

У січні 2019 року Фонд повністю розрахувався за своїми зобов’язаннями перед Національним банком. Всього витрати Фонду на погашення кредитів Національного банку становили 25,6 млрд грн, з яких 5,5 млрд грн – сплачені відсотки за кредитами.

"Наразі фінансовий стан Фонду гарантування дозволяє здійснювати дострокові погашення векселів без загрози для його фінансової стійкості. До того ж, дострокове повернення боргу значно зменшує витрати Фонду у майбутньому. За рахунок трьох дострокових погашень Фонд скоротив витрати на сплату відсотків за векселями майже на 9,5 млрд грн", - сказала директор фінансового департаменту Фонду Олена Нужненко.

У Фонді гарантування зазначають, що станом на сьогодні погашено 12,6% від загальної суми векселів. Залишок боргу за векселями Мінфіну становить понад 52 млрд грн, за якими Фонд має сплатити понад 70,5 млрд грн відсотків.

Нагадуємо:

Протягом 2014-2016 років для забезпечення значних обсягів виплат вкладникам неплатоспроможних банків Фонд залучив у Міністерства фінансів кредити у вигляді державних цінних паперів на загальну суму 59,6 млрд грн.

Вартість запозичень від Міністерства фінансів становила від 9,99% до 12,5% річних.

У 2014-2015 році Фонд отримав кредити від НБУ на суму понад 20 млрд грн під 12,5-14%.

Економічна правда