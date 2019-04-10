Смолій і Маркарова відправилися на збори МВФ та Світового банку

Делегації Національного банку на чолі з Яковом Смолієм та Мінфіну на чолі з Оксаною Маркаровою вирушили до Вашингтона на щорічні весняні збори Міжнародного валютного фонду і Світового банку.

Про це повідомили їхні прес-служби.

Весняні збори МВФ і СБ проходять у Вашингтоні 8-14 квітня.

У Мінфіні відзначили, що це одна з головних подій фінансового світу, яка проходить двічі на рік під егідою МВФ і Світового банку.

В ході весняних зборів глави центральних банків, міністри фінансів, представники приватного сектора і академіки обговорюють перспективи глобальної економіки, економічного розвитку, викорінення бідності, майбутнє світової фінансової системи.

"Навіть в умовах воєнного конфлікту ми фіксуємо економічне зростання протягом 12 кварталів поспіль, інфляція сповільнюється (у грудні 2018 роки ми знову мали інфляцію менше 10%), а міжнародні резерви досягли довоєнного рівня. Ми змогли досягти цього завдяки обґрунтованим, розумним і прогнозованим підходам в управлінні фінансовим сектором держави", - заявила Маркарова.

Вона поділиться українським досвідом з іншими країнами.

Делегація НБУ в ході заходу зустрінеться з представниками МВФ, СБ, Міжнародної фінансової корпорації, найбільших міжнародних інвестиційних компаній і банків. Також у Смолія запланована низка двосторонніх зустрічей з главами центральних банків інших країн.

Представники НБУ разом з іншими учасниками обговорять актуальні виклики для глобальної економіки і економік окремих країн.