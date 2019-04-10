Київ купить 10 низькопідлогових трамваїв польської PESA за 568 мільйонів

До кінця поточного року в Київ поставлять 10 трамвайних низькопідлогових трамвайних вагонів із Польщі.

Про це з посиланням на інформацію на порталі ProZorro повідомляє Інтерфакс-Україна.

Відповідний договір на поставку уклало комунальне підприємство "Київпастранс" із польською PESA.

"Київпастранс" уклав договір із Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna на поставку Києву до кінця поточного року 10 трамвайних вагонів довжиною понад 26 м на загальну суму 568,44 млн грн (із ПДВ)", — йдеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою 8 квітня інформацією на порталі ProZorro, трисекційні вагони із повністю низькою підлогою мають 60 сидячих місць, їхня максимальна швидкість — не менше 70 км/год. Гарантійний термін експлуатації — 24 місяці.

Як повідомлялося, спочатку переможцем тендеру на закупівлю 10 трамвайних вагонів довжиною понад 26 м став львівський "Електронтранс", який запропонував вагони за 505,39 млн грн при очікуваній сумі закупівлі 568,632 млн грн. При цьому PESA в ході торгів не знижувала ціни на вагони.

Однак потім тендерний комітет відхилив пропозицію "Електронтрансу" на підставі ненадання у визначений термін довідки про несудимість особи, яка підписала тендерну пропозицію.

У свою чергу, за підсумками ще одного тендера "Київпастранс" на початку квітня підписав договір із "Електронтранс" на поставку в травні-грудні поточного року десяти 30-метрових самохідних повністю низкопольных трамвайних вагонів за 497,962 млн грн.

Нагадаємо, що в 2018 році Київ отримав всі 47 трамваїв польської PESA за контрактом 2017 року. Ще 10 таких трамваїв були поставлені в 2016 році.