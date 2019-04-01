Названо найприбутковішу компанію в світі

Саудівська нафтова компанія Saudi Aramco стала найприбутковішою компанією в світі.

Про це повідомили рейтингові агентства Moody`s і Fitch.

Чистий прибуток компанії за 2018 рік становив 111,1 мільярда доларів. Це майже вдвічі більше, ніж у американської корпорації Apple, яка посіла друге місце - 59,5 мільярда доларів. Третю сходинку посіла компанія Samsung з чистим прибутком в 35,1 мільярда доларів.

Розкриття фінансових показників Saudi Aramco, які трималися в таємниці з моменту заснування компанії у 1988 році, приурочене до виходу нафтового гіганта на ринок цінних паперів.

Moody's і Fitch дали досить високу оцінку інвестиційній привабливості Saudi Aramco: обидва агентства помістили її на п'яте місце у своїй інвестиційній шкалі ("A1" і "A+" відповідно).

За рахунок продажу доларових облігацій компанія має намір залучити до 10 мільярдів доларів, які підуть на фінансування покупки 70 відсотків акцій місцевої нафтохімічної компанії Saudi Basic Industries Corporation (SABIC).

Економічна правда