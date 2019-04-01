"Укрзалізниця" подала позов проти банку Ахметова на 1 мільярд

"Укрзалізниця" подала позов до банку "ПУМБ" щодо стягнення 1,05 мільярда гривень за трьома кредитними договорами від 2013 року, укладеними з держпідприємством "Донецька залізниця".

Про це пише Finbalance.

Господарський суд Києва відкрив відповідне провадження за позовом 22 березня.

У 2016 році Госпсуд Києва задовольнив позов ПУМБу до "Укрзалізниці" і вирішив стягнути з відповідача в якості правонаступника "Донецької залізниці" 22 млн доларів заборгованості (549 млн грн) за цими ж кредитними договорами.

Київський апеляційний госпсуд залишив без змін це рішення, а Вищий госпсуд його скасував і відправив справу на новий розгляд до суду першої інстанції (з огляду на те, що процес припинення ДП "Донецька залізниця" не був завершений).

Розгляд цього спору тривало в 2018 році, в т.ч. призначалася судова експертиза, через що провадження у справі зупинялося.

Крім того, в 2016 році Госпсуд Києва своїм рішенням, яке було залишено без змін Київським апеляційним госпсудом і Вищим госпсудом задовольнив позов "ТАСкомбанку" до "Укрзалізниці" і "Донецької залізниці" в справі про стягнення 5,4 млн доларів заборгованості.

У 2017 році Верховний Суд ці рішення скасував і відправив справу на новий розгляд.

У вересні 2018 року Госпсуд Києва відмовився задовольнити відповідний позов "ТАСкомбанку" і зобов'язав банк повернути "Укрзалізниці" 140 млн грн, сплачених залізничною компанією "ТАСкомбанку" в рамках виконання судового рішення у цій справі, винесеного в 2016 році.

Разом з тим, в листопаді 2018 року Північний апеляційний госпсуд за клопотанням "ТАСкомбанку" скасував рішення суду першої інстанції про повернення банком 140 млн грн для "Укрзалізниці".