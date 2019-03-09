США суттєво наростили постачання скрапленого газу до ЄС

Порівняно з періодом до кінця липня 2018 року, імпорт скрапленого газу ЄС із США зріс на 181%.

Про це поінформували у п'ятницю в Єврокомісії, повідомляє "Укрінформ".

"Порівняно з періодом до 25 липня 2018 року, станом на початок березня 2019 року загальний імпорт скрапленого натурального газу до Євросоюзу зі США зріс до 181% - на 7,9 млрд кубометрів", - повідомили у Єврокомісії.

Частка США у загальному обсязі скрапленого газу до ЄС становить 12%.

"Євросоюз готовий забезпечувати більше імпортування скрапленого природного газу із США за ринковими умовами та за конкурентними цінами", - йдеться у повідомленні.

"Це дозволить експортерам із США забезпечити подальшу диверсифікацію європейського ринку, тим самим сприяючи досягненню цілей ЄС із безпеки постачання та диверсифікації", - заявили у Єврокомісії.