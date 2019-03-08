Мінфін повідомив, наскільки поменшало непрацюючих кредитів у портфелях держбанків

Рівень непрацюючих кредитів у портфелях державних банків скоротився з 69,4% станом на 1 січня 2018 року до 67,9% станом на 1 січня 2019 року.

Про це йдеться у звіті про стан реалізації Оновлених Засад стратегічного реформування державного банківського сектору на сайті Мінфіну.

За рік банкам державного сектору та всім учасникам реформування банківської системи вдалося досягти суттєвого результату. Зміни до статті 7 "Державні банки" Закону України "Про банки і банківську діяльність" докорінно змінили принципи корпоративного управління в державних банках, повідомляє Мінфін.

З метою врегулювання проблеми непрацюючих кредитів (NPLs) за ініціативи Мінфіну при Раді фінансової стабільності створений Спеціальний незалежний комітет. Рівень непрацюючих кредитів у портфелях державних банків скоротився до 67,9%.

Ощадбанк, Приватбанк та Укргазбанк втілюють індивідуальні стратегії розвитку. А Укрексімбанк затвердить свою стратегію після обрання незалежної Наглядової Ради банку.

Укргазбанк повністю виконав зобов’язання, передбачені меморандумом щодо підтримки приватизації Банку, підписаним з IFC. А два місяці тому Мінфін, Укргазбанк та IFC анонсували початок структурування фінансового інструмента для входження Корпорації в капітал Банку.

Раніше Міністерство фінансів розробило формат регулярних звітів про діяльність державних банків.

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