Розенко прогнозує зарплати по 12 тисяч вже за рік

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що за підсумками 2019 року є всі можливості досягти середньої заробітної плати в 12 тисяч гривень.

Про це він сказав в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"На 2019 рік, я думаю, є всі можливості досягти кордону 12 тисяч гривень з урахуванням того, що курс гривні буде коливатися в прийнятних межах і інфляція цього року не перевищить 8%", - розповів Розенко.

"Це було б дуже непогано, якби середня зарплата виросла приблизно на 15-20%, що з урахуванням інфляції складе 10% зростання реальної заробітної плати", - додав віце-прем'єр.

За його словами, влада розуміє, що праця українців недооцінена і наразі близько 20% сімей в Україні перебувають за межею бідності.

При цьому він зазначив, що за останні кілька років був зроблений серйозний прорив у реформуванні системи оплати праці та піднятті мінімальної зарплати.

"Підтвердження цьому: три роки тому мінімальна заробітна плата в перерахунку була $ 53, сьогодні вже більше $ 150", - заявив Розенко.

Нагадаємо:

В грудні 2018 року прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував, що за підсумками 2019 року середня заробітна плата в Україні перевищить 10,5 тис. грн.

У січні 2019 року середня зарплата в Україні склала 9223 гривні.

Українська правда