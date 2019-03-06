Співробітниця "Укрпошти" здала в ломбарди комп'ютерів компанії на мільйон

Співробітниця Закарпатської дирекції ПАТ "Укрпошта", 44-річна мешканка Ужгороду, здала в ломбарди комп'ютерне обладнання підприємства на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на прокуратуру Закарпатської області.

Всього розкрито 36 таких епізодів, скоєних у березні-листопаді 2018 року.

Наразі завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо вже колишньої працівниці "Укрпошти". Її звинувачують у розтраті понад 1 млн грн майна товариства.

Дії обвинуваченої кваліфіковані за ч.1 та ч.3 ст. 191 Кримінального кодексу України, тобто розтрата чужого майна, яке перебувало в її віданні, вчинене повторно.

Якщо її провину доведуть, підозрюваній загрожує від трьох до восьми років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, раніше в "Укрпошті" розповіли про те, як зекономила на закупівлях понад 500 млн грн за два роки. Завдяки цим грошам компанія змогла втриматись на ринку в 2018 році.

Економічна правда