Україна потрапила в топ-4 країн із найдешевшим мобільним інтернетом

Україна потрапила до переліку країн із найбільш дешевим мобільним інтернетом, зайнявши четверте місце після Індії, Киргизстану та Казахстану.

Про це свідчать дані дослідження Worldwide mobile data pricing, у якому оцінюється вартість послуг мобільних даних у 230 країнах.

Так, перше місце серед країн із найдешевшим мобільним інтернетом займає Індія. Середня ціна одного гігабайта мобільних даних тут коштує 0,26 долара.

Серед країн СНД, де також мобільні дані одні із найдешевших у світі, Киргизстан займає друге місце у рейтингу. Середній показник у цій країні — 0,27 долара, що випереджає Казахстан, який займає третє місце із вартістю 0,49 долара за гігабайт інтернету.

На четвертому місці — Україна, де вартість мобільного інтернету становить 0,51 долара за гігабайт.

Для порівняння, найбільш дорогі мобільні дані у таких країнах як: Зімбабве (cередня вартість мобільного інтернету 75 дол. за гігабайт), Греція (майже 33 дол), Чад (23 дол), Швейцарія (понад 20 дол), Туркменістан (майже 20 дол), Ґренландія (близько 17 дол), Мозамбік (близько 16 дол), Португалія (14 дол), Норвегія (13 дол).

Нагадаємо, що минулого року всі міста України опинилися одними з найдешевших у світі за ціною інтернету. Вартість інтернету в українських містах становила 3-5 доларів, у той час як у Аддіс-Абебі(Ефіопія) – 245 доларів в місяць.