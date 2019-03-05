Я не злізу з постачальників газу, доки не поставлять усім лічильники – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вимагає, щоб українців повністю забезпечили лічильниками тепла і газу, а місцева влада подбала про модернізацію мереж.

Про це він сказав на селекторній нараді з питань забезпечення населення централізованим теплопостачанням і формування тарифів.

"Тільки 80% мешканців країни мають повний облік тепла, 20% у нас – не облікований обсяг Це мегаможливість для зловживань з обсягами постачання тепла", – заявив прем’єр.

"По газу та ж проблема: близько 3 млн лічильників сьогодні відсутні в країни. Це 3 млн людей, якими можуть маніпулювати різними нормами споживання", – додав він

"Тому рішення уряду було зобов’язати НАК "Нафтогаз", постачальні організації – встановити лічильники газу. Я не злізу з них доти, доки вони в цьому році не розпочнуть масштабну компанію зі встановлення лічильників громадянам безкоштовно", – сказав Гройсман.

Він обурився: "Майже 28 років незалежності – досі залишилася дірки по 20-30%, щоб туди зливати все, на чому можна маніпулювати й завищувати оплати. Тільки Хмельницький, здається, має 100% по теплу. Якщо Хмельницький може – чому інші міста не можуть?"

"Питання забезпечення 100% обліку тепла і газу – це пріоритетне завдання. За результатом сьогоднішньої наради це буде завдання перед кожною обласною і міською владою. Я буду публічно називати "героїв" – акцентуйте увагу на цих питаннях", – сказав прем’єр.

Із приводу тарифів він також сказав: "Якщо в людини автономне опалення, то вона сплачує за фактично спожитий газ. Але коли людина сплачує за тепло і гарячу воду – і це найбільша питома вага в рахунку, – то не ціна газу має значення, а має значення ціна тепла і гарячої води в країні".

"Кінцева вартість тепла і гарячої води залежить від технології виробництва тепла,, від мінімізації втрат, від об’єктивного обліку і від заходів енергозбереження, на які сьогодні децентралізація дала рівні можливості", – нагадав Гройсман.

Голова уряду констатував, що різні мста й області мають різні ціни на тепло за однакової вартості газу.

"Ми зараз на підготовку до зими витрачаємо рекордні ресурси. 12,5 млрд грн. було виділено на підтовк до зими 2018-2019 року. І з них на водопроводи, нові котельні, магістральні лінії ви витратили лише 3 млрд – на воду, на транспортування, на нові мережі", – заявив він

За словами прем’єра, аварійних мереж у країні 7 тисяч.

Гройсман наголосив, що через те, що не виділяються ресурси на модернізацію, втрати на виробництві і транспортуванні складають 15%: "З кожного тарифу 15% люди платять за це. Невже вони повинні за це платити? За діряві труби, за неутеплені підвали, за відсутність засобів обліку?".

За його словами, потрібно виробити стратегію мінімізації споживання дорогого газу на виробництво тепла та інвестувати в нові котельні й нові труби.

"Люди труб не бачать, вони краще бачать дороги... Але якщо ви сьогодні не зробите мережі, а будете інвестувати в асфальт, то завтра ті мережі знесуть і новий асфальт, і нову дорогу, якщо вони діряві й не ремонтовані. Не женіться за дешевою славою, яка потім дорого обходиться людям", – сказав Гройсман.

Українська правда