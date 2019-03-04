"П'ята свобода": Qatar Airways хоче літати з України в треті країни

Авіакомпанія Qatar Airways веде перемовини з Державіаслужбою України про отримання "п'ятої свободи" - дозволу на польоти з українських аеропортів в аеропорти третіх країн.

Про це за результатами візиту катарської делегації до Львова розповіла гендиректор львівського аеропорту Тетяна Романовська, пише ЦТС.

"Що стосується відкриття рейсу з Катару, учасники делегації відзначили, що будуть продовжувати переговори з Державіаслужбою та просили нашого сприяння в отриманні дозволу на польоти з України в інші країни для забезпечення завантаження саме даного маршруту в/з Львова", - заявила вона.

За словами Романовської, відкриття цього рейсу вимагає великих інвестицій. Глава аеропорту зазначила, Qatar Airways не починає обслуговувати нові напрямки з менш ніж 4 рейсів на тиждень, при цьому заповнюваність крісел повинна становити не менше 70%.

Він підкреслила, що катарська авіакомпанія почала більш детально вивчати львівський авіаринок.

"На сьогодні можна сказати, що 40-50% роботи по відкриттю рейсу зроблено, але ще потрібно добре попрацювати над прийняттям остаточного рішення", - резюмувала Романовська.

Як відомо, 28 серпня рейс катарської авіакомпанії Qatar Airways вперше прибув до України.

Qatar Airways Company - національна авіакомпанія Катару зі штаб-квартирою в столиці країни місті Доха. Авіакомпанія виконує рейси по більш , ніж 150 пунктам призначення в Африці, Азії, Європі, Північній Америці, Південній Америці та Океанії.