"Укртрансгаз" заявив, що добове балансування ринку газу під загрозою зриву

АТ "Укртрансгаз" звернулося до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, заявивши про спроби саботувати реформи ринку та не допустити впровадженню добового балансування в Україні.

Про це повідомляється на сайті УТГ.

"Протягом останнього тижня в публічному просторі активно викривляється інформація про стан роботи Інформаційної платформи добового балансування. У тому числі поширюється інформація, яка повністю не відповідає дійсності або торкається виключно вузькопрофесійних питань і технічних аспектів, що вирішуються в робочому порядку", - йдеться у заяві УТГ.

Такі дії можуть нівелювати зусилля країни у проведенні однієї з ключових реформ, яку уряд України зобов'язався виконати в рамках асоціації з ЄС у 2014 році, підкреслили у компанії.

"Ми розцінюємо такі дії частини недобросовісних гравців як такі, що дискредитують репутацію Оператора ГТС та наносять шкоду інтересам державної компанії", - заявив "Укртрансгаз".

Також компанія повідомила, що сім облгазів звернулися з проханням продовжити термін подання даних про закриття газової доби 2 березня: Миколаївгаз, Дніпрогаз, Дніпропетровськгаз, Закарпатгаз, Івано-Франківськгаз, Львівгаз, Запоріжгаз.

"Оскільки в таких умовах неможливо сформувати алокацію газової доби, Укртрансгаз змушений подовжити терміни подачі остаточних даних про відбори доби 2 березня до 12:00 04 березня", - повідомив УТГ.

Компанія закликала учасників ринку дотримуватися термінів та умов, встановлених Кодексом ГТС задля безпечного та безперебійного функціонування ГТС України.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні ринок газу перейшов з місячного на добове балансування. Дату запуску добового балансування через неготовність операторів ГРС переносили тричі - спочатку з 1 серпня на 1 жовтня, а потім - на 1 грудня 2018 року, і потім на березень.