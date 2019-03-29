Польські фірми торік відрядили за кордон близько 23 тисячі українців
2018 року Управління соціального страхування Польщі (ZUS) видало понад 600 тисяч свідоцтв A1 працівникам, яких польські фірми відрядили на роботу за кордон. Майже всі довідки - 97% серед іноземців - отримують громадяни України та Білорусі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".
За даними ZUS, найбільше свідоцтв A1 видали у Кракові – 44 тис., Варшаві – 40 тис. і Гданську – 28 тисяч.
"Довідки, що ми видаємо, - це документ, необхідний для осіб, котрі працюють у країнах Європейського Союзу, Європейського економічного простору або у Швейцарії. A1 підтверджує, що стосовно вказаної у ній особи під час праці або діяльності за кордоном застосовуються тільки польські положення соціального страхування. Завдяки цьому вона не повинна сплачувати подвійних внесків", - сказала речниця ZUS у Нижньосілезькому воєводстві Івона Ковальська-Матіс.
"За відряджених працівників, попри те, що вони працюють за кордоном, можна сплачувати польські, іноді значно менші внески. Це свідоцтво видається також для іноземців, яких польські фірми відправлять на роботу за кордон", - додала вона.
За даними ZUS, на польські підприємства торік за кордоном працювало приблизно 23 тис. українців та приблизно 3 тис. білорусів. Серед держав, які найчастіше були місцем відрядження для іноземців є: Німеччина (51%), Франція (11,5%), Бельгія (7,5%), Нідерланди (6,3%) та Швеція (5,5%).
За даними медіа, за кордоном може працювати вже понад 6 млн українців.
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