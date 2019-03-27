В Україні розробили новий законопроект про накопичувальну пенсію

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку завершила розробку проекту закону, який запроваджує в Україні пенсійну систему 2-го рівня.

Про це повідомляє прес-служба НКЦПФР.

Очікується, що після затвердження на засіданні уряду він буде переданий на розгляд Верховної Ради як урядовий.

Законопроект доповнює нині існуючу солідарну пенсійну систему новою, накопичувальною, в якій кожен працюючий громадянин здійснюватиме платежі на свій персональний пенсійний рахунок.

Після досягнення пенсійного віку він зможе отримувати додаткові виплати за рахунок зроблених внесків. Також, в разі передчасної смерті власника рахунку, гроші можуть бути в повному обсязі успадкованими його нащадками.

Законопроект передбачає, що керувати пенсійними коштами будуть професійні компанії з управління активами, які проходитимуть відбір на прозорих та конкурентних засадах.

Закон обумовлює незалежний від уряду статус управляючих пенсійними коштами.

Законопроект надає громадянину право вільного вибору авторизованого недержавного пенсійного фонду або компанії з управління активами, в яких він буде формувати свої пенсійні накопичення.

Законопроект містить суворі вимоги до механізмів інвестування грошей власників пенсійних рахунків, тобто виключно в диверсифіковані та найбільш надійні фінансові інструменти, а також обумовлює зберігання активів у найнадійніших банківських установах.

Повідомляється, що, в ньому передбачені розмаїті запобіжники для запобігання потенційній корупції та зловживанням.

НКЦПФР пропонує встановити розмір внеску в 2% доходу громадянина протягом першого року запровадження накопичувальної пенсійної системи.

Протягом наступних років він буде збільшуватися на 1% щороку до кінцевого рівня в 10%.

Як зазначається, зростання внесків відбуватиметься лише у випадку зростання середньої заробітної плати в Україні в розмірі не менше 5% щороку.

Таким чином, максимальний рівень відрахувань (10%) буде встановлений лише тоді, коли середня заробітна плата в країні перевищить нинішню на 40%.

Повідомляється, що законопроект підготовлений за сприяння World Bank, EBRD, USAID.

Детальніше про уведення накопичувального рівня пенсійної системи читайте у статті Економічної правди.

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Економічна правда