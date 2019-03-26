Експорт курятини зріс на 77,4% у порівнянні з 2017 роком
Україна у перші два місяці 2019 року встановила новий рекорд за постачаннями курятини на зовнішні ринки.
Про це з посиланням на Митну службу повідомляє Ukrainian food export board.
Загальний обсяг січня-лютого становив 69 тис. т, що на 77,4% перевищує показник 2017 року (36 тис. т) і на 42,7% – 2018 року (44,5 тис. т).
Основними ринками збуту у лютому були: Саудівська Аравія – 8,4 тис. т, Нідерланди – 4,4 тис. т, Словаччина – 3,2 тис. т, Азербайджан – 1,9 тис. т, Ірак – 1,5 тис. т, Вірменія – 1,3 тис. т, Німеччина – 1,3 тис. т, Молдова – 1,14 тис. т.
Загальний обсяг імпорту птиці у січні-лютому 2019 року знизився на 24% до 21,4 тисяч тонн проти 28,4 тисяч тонн.
У лютому імпорт майже досяг рівня 2017 року – 9,7 тис. т на загальну вартість 3,8 млн доларів.
Основними країнами постачальниками були: Польща – 6,3 тис. т (печінка індича морожена, фарш дрібного помолу, курячі морожені серця), Угорщина – 1,3 тис. т (фарш із курячих корпусів, шкіра куряча морожена), Німеччина – 890 тонн (фарш курячий механічної обвалки заморожений).
Нагадаємо, з початку року Україна імпортувала рекордний обсяг цибулі.
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