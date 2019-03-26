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Експорт курятини зріс на 77,4% у порівнянні з 2017 роком

Вівторок, 26 березня 2019, 15:15

Україна у перші два місяці 2019 року встановила новий рекорд за постачаннями курятини на зовнішні ринки.

Про це з посиланням на Митну службу повідомляє Ukrainian food export board.

Загальний обсяг січня-лютого становив 69 тис. т, що на 77,4% перевищує показник 2017 року (36 тис. т) і на 42,7% – 2018 року (44,5 тис. т).

Основними ринками збуту у лютому були: Саудівська Аравія – 8,4 тис. т, Нідерланди – 4,4 тис. т, Словаччина – 3,2 тис. т, Азербайджан – 1,9 тис. т, Ірак – 1,5 тис. т, Вірменія – 1,3 тис. т, Німеччина – 1,3 тис. т, Молдова – 1,14 тис. т.

Загальний обсяг імпорту птиці у січні-лютому 2019 року знизився на 24% до 21,4 тисяч тонн проти 28,4 тисяч тонн.

У лютому імпорт майже досяг рівня 2017 року – 9,7 тис. т на загальну вартість 3,8 млн доларів.

Основними країнами постачальниками були: Польща – 6,3 тис. т (печінка індича морожена, фарш дрібного помолу, курячі морожені серця), Угорщина – 1,3 тис. т (фарш із курячих корпусів, шкіра куряча морожена), Німеччина – 890 тонн (фарш курячий механічної обвалки заморожений).

Нагадаємо, з початку року Україна імпортувала рекордний обсяг цибулі.

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експорт

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