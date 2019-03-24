У Китаї представили воднемобіль із запасом ходу 1000 км

Китайська компанія Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. представила прототип електромобіля з запасом ходу 1000 км, що працює на водні.

Про це пише autocentre.

"Китайська промисловість активно розвиває сектор електромобілебудування. Але за батарейними EV багато хто забуває про іншу перспективну розробку - електромобіль, що працює на водні", - пише видання.

Як зазначається, всередині таких транспортних засобів знаходиться своєрідна електростанція, яка розщеплює водень, виділяючи електричний заряд. З точки зору глобальної екологічної ефективності, це краще, ніж електромобілі з традиційними АКБ.

"Водень - найпоширеніший елемент, але на даний момент добувати його складно і дорого. Тому ідею треба популяризувати, чого ми і чекаємо в найближчі роки", - відзначає автор.

Нова китайська компанія Wuhan Grove Hydrogen Automobile Co. показала свій прототип, який в 2020 році повинен відправитися на конвеєр.

Головна особливість, крім екстравагантного дизайну, - запас ходу, який становить 1000 км. Виробник каже, що повна заправка займає всього кілька хвилин. На даний момент серійний воднемобіль, який пропонує найзначніший запас ходу - Honda Clarity з 750 км.