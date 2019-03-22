У Києві реалізують проект реновації старого житла

Приватний забудовник має намір реалізувати проект реновації старого житла на Татарці в Києві.

Про це заявила комерційний директор компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська під час прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна".

За її словами, будинки по вулиці Макарівська, 1 та Академіка Ромаданова, 19а знаходяться в передаварійному стані і мають ненормативний крен.

За словами керівника групи управління проектами "Інтергал-Буд" Романа Льошенка, девелопер готовий взяти на себе зобов'язання з переселення мешканців. Він зазначив, що процедура реновації житла не відпрацьована в Україні.

"Немає законодавчо встановленого механізму, програми реновації та розселення, яка дозволила б вирішити проблему старої забудови", - додала Лаєвська.

Зазначається, що мешканцям старих будинків буде запропоновано переселитися в нові квартири, обмінявши житло з коефіцієнтом 1,1-1,2. При цьому, в нових квартирах буде зроблений ремонт.

За словами Лаєвської, компанія буде надавати банківську гарантію, щоб гарантувати виконання зобов'язань перед мешканцями. Спочатку забудовник буде укладати попередні договори, пізніше - основні.

Девелопер сподівається отримати згоду 100% мешканців на переселення. Власники невеликих квартир площею 10-15 кв м будуть переселені в так званий "стартовий будинок", який буде побудований на цій же вулиці. Подальша забудова кварталу буде відбуватися за "принципом доміно".

Власники квартир більшої площі зможуть обміняти нерухомість на "стартовий будинок" або в інших побудованих житлових комплексах забудовника.

Забудовник бере на себе зобов'язання з відновлення доріг та комунікацій.

Виконавчий директор Конфедерації будівельників Віталій Грусевич зазначив, що на сьогоднішній день 85% житлового фонду в Україні було побудовано до 1991 року.

"СК "Інтергал-Буд" створено в 2006 році, вона є "дочкою" заснованого в 2003 році у Львові дочірнього підприємства "Фірма "Інтергал".

Згідно з даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців на 22 березня 2019 року, учасниками "СК "Інтергал-Буд" є ДП "Інтергал-Буд" ТОВ "Фірма "Інтергал" (99,99%, Черкаси) та Ігор Кухар (0,01%).

Кінцевий бенефіціар у компанії відсутній.

Статутний капітал "СК "Інтергал-Буд" становить 53 млн гривень.

Нагадуємо:

Мінрегіонбуд готує законопроект, який дозволить розпочати реконструкцію застарілого житла в Україні.

Наразі розглядається 2 варіанти фінансування майбутньої програми - за кошти місцевих бюджетів або інвесторів

Олександр Колесніченко, ЕП