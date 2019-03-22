Skoda відмовилася від будівництва нового заводу в Україні

Skoda Auto відмовилася від намірів створення нового мультибрендового заводу в Україні та розглядає для цієї мети інші майданчики в Східній і Південно-Східній Європі.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в компанії "Єврокар", коментуючи публікацію в пресі про нібито намір чеської компанії перенести складання автомобілів з України до Сербії.

Зазначається, що це рішення не пов'язане з наміром переміщення виробництва з України, тобто завод "Єврокар" продовжить збірку автомобілів Skoda.

"Skoda, визначаючи потенційне місце для нового мультибрендового заводу, скоротила вибір до чотирьох країн Східної і Південно-Східної Європи. України серед них немає", - повідомили в компанії.

В "Єврокарі" пояснили, що питання розширення виробничих потужностей в Volkswagen Group і в Skoda Auto зокрема назріло ще кілька років тому - наразі заводи Skoda працюють зі 120%-им завантаженням потужностей, застосовуючи багатозмінний робочий режим.

"Ще в 2017 році Україну відвідав голова Skoda Auto, за результатами зустрічі якого з главою українського уряду був сформований ряд побажань до української влади в контексті розгляду України як зовнішнього виробничого майданчика для Skoda з урахуванням зручної логістики, угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, наявності підготовлених трудових ресурсів і більш низької вартості робочої сили (майже вдвічі) в порівнянні з європейськими країнами", - нагадали в компанії.

Однак, додають в "Єврокарі", за цей час Україною так і не були запропоновані умови, які залучили б потенційного інвестора.

"В Україні досі не працюють митні і податкові стимули для діяльності індустріальних парків, хоча відповідні законопроекти були прийняті в першому читанні ще в 2016 році, не втілена в реальність анонсована 15-річна Стратегія розвитку ринку електромобілів, не розглянуті законопроекти для підтримки виробництва електромобілів , які внесені до порядку ще на початку року", - констатують в компанії.

У той же час, додають в "Єврокарі", активно лібералізується ввезення вживаних авто, фактично хаотизуючи авторинок і заганяючи все далі в тіньовий формат, тоді як до легального бізнесу пред'являються високі вимоги.

"На жаль, Україна не витримала конкуренції в боротьбі за великі інвестиції. Можна сказати, що вона навіть не вступала в боротьбу ... за 1,4 млрд євро інвестицій, 5 тис нових робочих місць і можливість виробництва 300 тис автомобілів на рік з рівнем експорту 4,5 млрд євро", - роблять висновок в "Єврокарі".

Нагадуємо:

"Єврокар" (Соломоново Закарпатської обл.) випускає легкові автомобілі з грудня 2001 року.

Інвестиції в створення заводу становили 250 млн доларів.

Сьогодні він єдиний український виробник легкових автомобілів. У 2018 році "Єврокар" сформував українську статистику з їх виробництва, випустивши 5,66 тис автомобілів Skoda - на 7,9% менше, ніж роком раніше.

Автомобілі Skoda в 2018 році посіли четверту сходинку рейтингу продажів нових авто в Україні з часткою ринку в 7%.

Понад 68,84% акцій "Єврокар" володіє "Атолл Холдинг", бенефіціаром-контролером якого є Олег Боярін, ще 20% володіє "Простір Капітал".